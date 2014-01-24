代码库部分
ClearView - PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator 加强模板 - MetaTrader 5脚本

这是一组 3 个指标, 用来增强您的图表观感。用它代替省缺的图表属性菜单中的 '显示网格'。包括一个模板可以快速加载所有 3 个指标。这些指标在手动或混合交易时更有用, 但即使是自动交易, 它们也可以提供视觉线索来对系统优化。

这些指标背后的思路是, 人们有一种倾向, 喜欢在数字附近 (50/100/500/1000 点), 以及图表和历史的高点和低点设定目标和止损位。因此, 这些价格点可以成为支撑或阻力区域。当价格接近这些点时, 这些指标可以清楚地显示出来。

当加载指标时, 需要一些时间来更新当前图表的历史数据, 以及从月线图表中恢复数据。

省缺颜色集经优化用在黑色背景上。

ClearView_PricePointer: 以彩色代码报警, 当出价/询价点: 每增加 500/1000 点, 日线高/低点, 图表高/低点, 历史高/低点, 显示最后的出价/询价/点差/即时价格时间

  • 选项: 当前图表高/低点, 以及指标加载时的货币对的历史高/低点。
  • 选项: 手工设置历史高/低点, 若您的数据提供商没有足够深度的历史数据
  • 开关 on/off 分离的出价和询价线
  • 扩展出价/询价线用于图表开始或最后的柱线
  • 当临近重要价格点 (500/1000 点, 日线高/低, 图表高/低, 历史高/低), 改变出价/询价线颜色
  • 设置在重要价格点之前改变出价/询价线颜色的点数 (数值为 4 位数点数, 例如, 1.30104 和 1.30204 之间是 10 点)
  • 选项: 五位数报价 出价/询价/点差 颜色差别以便清晰分辨
  • 设置边角位置, 用于显示最后即时价格的出价/询价/点差/时间
  • 在主窗口显示 出价/询价/点差/时间 (省缺) 或在同一图表的其它子窗口
  • 注: 当使用 ClearView_PricePointer 时, 将图表位移以获得更佳可视性 (勾选图表属性的 '常用' 标签里的 '图表位移' 框)

ClearView_RoundNumberMarker: 每 50/100/500/1000 点绘制标记, 图表高/低, 历史高/低

  • 两套颜色集之间选择 (明亮或暗淡的色彩) 用于绘制各种线的可视性
  • 绘制线作为背景 (省缺并建议) 或者前景
  • 选项: 当前图表高/低点, 以及指标加载时的货币对的历史高/低点。
  • 选项: 手工设置历史高/低点, 若您的数据提供商没有足够深度的历史数据
  • 当历史高/低价, 或图表高/低价被触及, 它标识这个点作为可能的支撑/阻区域, 并同时显示新的高/低价。注: 通过在当前价格仅几个点位置, 手工设置历史高/低价, 您很容易看到它是如何工作的。之后等待价格触及高/低价, 并查观察线是如何分割, 以标示之前的高/低价以及当前高/低价。
  • 设置之前的高/低价格点标记应该保持多久 (省缺=1 天)。注: 如果您改变时间帧, 重载图表或指标, 则信息丢失。
  • 指定标记在哪些时间帧内显示。例如, 您可以选择显示 100 点标记 (EURUSD 1.3000, 1.3100 等等) 仅至1 小时时间帧。这样您的图表不会在时间帧切换时, 充斥着太多的线条。在任意时间帧上它将仅仅自动显示您希望看到的线。
  • 除了不同的颜色, 所有标记有一个对象描述, 以显示它是否标志着 50点, 100, 500, 1000点, 图表的 (前) 高/低或 (前) 历史高/低价。

ClearView_PeriodSeparator: 周期分界线标识日, 周, 月和自定义的时段开始/结束

  • 两套颜色集之间选择 (明亮或暗淡的色彩) 用于绘制各种线的可视性
  • 绘制线作为背景 (省缺并建议) 或者前景
  • 指定自定义开始和结束时间来标识交易时间
  • 指定每个标记是否应显示在所有 (真/假) 以及最大的时间帧。例如, 您可以选择显示日线市场最高至 1 小时时间帧。这样您的图表不会在时间帧切换时, 充斥着太多的线条。在任意时间帧上它将仅仅自动显示您希望看到的线。
  • 除了不同的颜色, 所有标记有一个对象描述, 以显示它是否是一个时段, 日 (包括三个字母缩写的星期几), 周, 月或年的开始/结束。
  • 时段以及新交易日的开始和结束标识会被投影到未来, 以指示剩余时间的多少 (如果它们不可见, 缩小图表就可看到它们)

ClearView_ChartTemplate: 模板可快速加载上述三个指标。

  • 注: 模板会从省缺文件夹 /MQL5/Indicators 查找指标

