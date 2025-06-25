차트의 모양을 개선하기 위한 세 가지 지표 세트입니다. 차트 속성 메뉴의 기본 '그리드 표시' 대신 이 옵션을 사용하세요. 세 가지를 모두 빠르게 로드할 수 있는 템플릿도 포함되어 있습니다. 이러한 보조지표는 수동 또는 하이브리드 트레이딩에 더 유용할 수 있지만 자동 트레이딩에서도 시스템 최적화를 위한 시각적 단서를 제공할 수 있습니다.

인디케이터의 기본 개념은 사람들이 차트에서 반올림 숫자(50/100/500/1000핍)와 과거 고점 및 저점에 목표가 및 스탑을 설정하는 경향이 있다는 것입니다. 따라서 이러한 가격대는 지지 또는 저항 영역이 될 수 있습니다. 이 인디케이터는 가격이 이러한 지점에 가까워지면 명확하게 표시합니다.



인디케이터를 로드할 때 단말기가 현재 차트의 기록을 업데이트하고 월별 차트에서 데이터를 검색하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

기본 색상 세트는 검정색 배경에 사용하도록 최적화되어 있습니다.

ClearView_가격포인터: 500/1000핍마다 색상으로 구분된 알림, 일일 고점/저점, 차트상의 고점/저점, 과거 고점/저점, 마지막 매수/매도/스프레드/틱타임 표시가 있는 매수/매도 포인터입니다.

현재 차트의 고점/저점 및 지표를 로드할 때 통화의 과거 고점/저점을 인쇄하는 옵션

데이터 제공업체의 기록이 충분하지 않은 경우 과거 고점/저점을 수동으로 설정하는 옵션

입찰 및 요청 라인을 개별적으로 켜고 끄기

매수/매도 라인을 차트의 시작 또는 최신 막대로 확장

중요한 가격대(500/1000핍, 일일 고점/저점, 차트상 고점/저점, 과거 고점/저점)에 가까워지면 매수/매도 선의 색상이 변경됩니다.

중요 가격대 몇 핍 전에 매수/매도 선의 색상이 변경될지 설정(값은 4자리 핍으로 설정, 예: 1.30104와 1.30204의 차이는 10핍)



명확성을 위해 매수/매도/스프레드의 마지막(5번째) 숫자의 색상을 다르게 지정하는 옵션.



마지막 틱의 매수/매도/스프레드/시간을 표시할 모서리 설정

메인 창(기본값) 또는 동일한 차트의 다른 하위 창에 매수/매도/스프레드/시간을 표시합니다.

참고: 클리어뷰_가격포인터를 사용할 경우 가시성을 높이기 위해 차트를 이동합니다(차트 속성의 '일반' 탭에서 '차트 이동' 상자 체크).



ClearView_라운드넘버마커: 차트에서 50/100/500/1000 핍, 고점/저점, 과거 고점/저점마다 마커를 그립니다.

두 가지 색상 세트(밝은 색상 또는 어두운 색상) 중에서 선택하여 그려진 선의 가시성을 설정합니다.

배경(기본값 및 권장) 또는 전경으로 선 그리기

현재 차트에 대한 고점/저점 및 지표를 로드할 때 통화의 과거 고점/저점을 인쇄하는 옵션

데이터 제공업체의 기록이 충분하지 않은 경우 과거 고점/저점을 수동으로 설정하는 옵션

차트에서 과거 고점/저점 또는 고점/저점에 가격이 도달하면 이 지점을 가능한 지지/저항 영역으로 표시하고 새로운 고점/저점도 표시합니다. 참고: 과거 고점/저점을 현재 가격에서 몇 핍만 떨어진 가격으로 수동으로 설정하면 쉽게 확인할 수 있습니다. 그런 다음 가격이 고점/저점에 도달할 때까지 기다렸다가 선이 어떻게 분할되어 이전 고점/저점과 현재 고점/저점이 표시되는지 확인합니다.



과거 고점/저점을 현재 가격에서 몇 핍만 떨어진 가격으로 수동으로 설정하면 쉽게 확인할 수 있습니다. 그런 다음 가격이 고점/저점에 도달할 때까지 기다렸다가 선이 어떻게 분할되어 이전 고점/저점과 현재 고점/저점이 표시되는지 확인합니다. 이전 고가/저가를 표시할 기간을 설정합니다(기본값=1일). 참고: 기간을 변경하거나 차트 또는 인디케이터를 다시 로드하면 이 정보는 손실됩니다.

기간을 변경하거나 차트 또는 인디케이터를 다시 로드하면 이 정보는 손실됩니다. 각 마커에 대해 표시할 기간을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 핍 마커 100개(EURUSD 1.3000, 1.3100 등)를 1시간까지만 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 차트 주기를 전환할 때 너무 많은 선으로 차트가 복잡해지지 않습니다. 어떤 차트주기에든 보고 싶은 선만 자동으로 표시됩니다.

다양한 색상 외에도 모든 마커에는 50핍, 100핍, 500핍, 1000핍, 차트의 (이전) 고점/저점 또는 (이전) 과거 고점/저점을 표시하는지 여부를 나타내는 개체 설명이 있습니다.



ClearView_PeriodSeparator: 일, 주, 월 및 사용자 지정 세션 시작/끝을 표시하는 기간 구분 기호입니다.



두 가지 색상 세트(밝은 색상 또는 어두운 색상) 중에서 선택하여 그려지는 선의 가시성을 설정합니다.

선을 배경(기본값 및 권장) 또는 전경으로 그립니다.



사용자 지정 시작 및 종료 시간을 지정하여 거래 시간을 표시합니다.

각 마커에 대해 표시 여부(참/거짓)와 표시 기간을 지정합니다. 예를 들어 일일 마커를 1시간까지만 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 차트 간에 전환할 때 너무 많은 줄로 인해 차트가 복잡해지지 않습니다. 어떤 시간대에서도 보고 싶은 라인만 자동으로 표시됩니다.

다양한 색상 외에도 모든 마커에는 세션의 시작/끝, 요일(요일의 세 글자 약어 포함), 주, 월 또는 연도를 표시하는 개체 설명이 있습니다.

세션의 시작과 종료 및 새로운 요일 마커는 미래에 투영되어 남은 시간을 표시합니다(보이지 않는 경우 마커를 축소하여 확인하세요).



ClearView_ChartTemplate: 위의 세 가지 지표를 빠르게 로드하는 템플릿입니다.

참고: 이 템플릿은 기본 폴더 /MQL5/Indicators에서 지표를 찾습니다.



아래 이미지는 흰색 배경에 표시되어 있으며, 지표의 기본 색상은 검정색 배경에 사용하도록 최적화되어 있기 때문에 일부 색상이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 인디케이터 속성에서 모든 색상을 원하는 배경색에 맞게 변경할 수 있습니다.

