is7n_trend.mq5 (신규) - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
표시기 색상과 방향은 현재 추세를 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/201
인디케이터용 새 막대" 이벤트 핸들러
OnCalculate()와 달리 인디케이터는 차트에 새 막대가 나타날 때만 계산됩니다.QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02]
QQE - 정성적 정량적 추정 RSI에 대한 MA, RSI에 대한 MA의 차이와 RSI의 MA의 ATR에 대한 MA의 차이점
Equity and Balance Indicator - History based
이 지표는 거래 내역을 읽고 시간에 따른 누적 손익을 표시하여 시각적 트레이더가 시간에 따른 수익 또는 손실을 확인할 수 있도록 도와줍니다. 현재 버전은 반올림 플로트 및 계산 방법으로 인해 0.02%의 한계 오차 차이가 있습니다. 이 정도 오차면 매우 정확하다고 볼 수 있습니다.트레이더를 위한 고급 복리 계산기
트레이더를 위한 복리 이자 계산기. 매개변수를 기반으로 손실 위험과 거래당 최적의 위험을 계산합니다. 1년, 한 달, 만기 시점의 자본 규모를 예측합니다.