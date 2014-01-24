代码库部分
is7n_trend.mq5 (新) - MetaTrader 5脚本

发布者:
Roman Romanenko
显示:
2253
等级:
(26)
已发布:
已更新:
实际作者:

SHOOTER777

本指标显示当前趋势。它基于 均线

is7n_trend 趋势指标


