コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

is7n_trend.mq5（新） - MetaTrader 5のためのインディケータ

SHOOTER777 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Roman Romanenko
ビュー:
1006
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

SHOOTER777

内容

このインディケータは現在のトレンドを表示します。それは移動平均線に基づきます。

is7n_trendトレンドインディケータ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/201

インディケータのための「新規バー」イベント インディケータのための「新規バー」イベント

このインディケータを使用すると、チャート上の新しいバーが登場し他場合のみにインディケータのデータの計算を実行することができます。

QQE [v02] と多時間枠QQE [v02] QQE [v02] と多時間枠QQE [v02]

QQE - RSIの Qualitative Quantitative Estimation（定性定量評価） MA、RSIのMAとRSUのMAのATRのMAのMAの差

2MA_RSI 2MA_RSI

このエキスパートアドバイザーは2つの移動平均線とRSIインディケータを使用します。

ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート

重要な価格ポイントや年/月/週/日/セッションの開始/終了にインテリジェントなマーカーを追加して、チャートを強化します。価格が重要な価格ポイント（例えば、歴史的な高/低）の近くにあるときはいつでも色が変化する価格ポインタが含まれています。