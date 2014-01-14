Desde o Terminal build 344 é possível visualizar o calendário econômico utilizando objetos gráficos especiais (OBJ_EVENT). Um script que gera, como uma demonstração do Calendário Econômico com dados econômicos atuais, a data do último evento grande (rosa).

Este Expert Advisor utiliza duas Médias Móveis e o indicador RSI.

Este código é um modelo de um Expert Advisor, escrito por Valery Mazurenko (notused) em ATC-2010.

QQE - Estimação Qualitativa e Quantitativa de MA em RSI, Diferença de MA em RSI e MA de MA de ATR de MA de RSI