CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

is7n_trend.mq5 (new) - indicador para MetaTrader 5

SHOOTER777 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Roman Romanenko
Visualizações:
2592
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

SHOOTER777

O indicador exibe a tendência atual. Ele se baseia nas Médias Móveis.

Indicador de tendência is7n_trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/201

2MA_RSI 2MA_RSI

Este Expert Advisor utiliza duas Médias Móveis e o indicador RSI.

s-LastPinkEventDate s-LastPinkEventDate

Desde o Terminal build 344 é possível visualizar o calendário econômico utilizando objetos gráficos especiais (OBJ_EVENT). Um script que gera, como uma demonstração do Calendário Econômico com dados econômicos atuais, a data do último evento grande (rosa).

An Expert Advisor template An Expert Advisor template

Este código é um modelo de um Expert Advisor, escrito por Valery Mazurenko (notused) em ATC-2010.

QQE [v02] e QQE de múltiplos períodos de tempo [v02] QQE [v02] e QQE de múltiplos períodos de tempo [v02]

QQE - Estimação Qualitativa e Quantitativa de MA em RSI, Diferença de MA em RSI e MA de MA de ATR de MA de RSI