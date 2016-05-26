CodeBaseKategorien
Indikatoren

is7n_trend.mq5 (new) - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Roman Romanenko
Ansichten:
1136
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

SHOOTER777 (Nikolaj)

Der Indikator beruht auf Moving Averages und zeigt den aktuellen Trend an.

Trendindikator is7n_trend


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/201

