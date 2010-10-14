В отличии от OnCalculate() расчет индикатора производится только при появлении нового бара на графике.

Советник на двух МА и RSI

Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT). Скрипт выводит дату и время последнего экономического события, отмеченного розовым цветом.