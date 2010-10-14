Смотри, как бесплатно скачать роботов
is7n_trend.mq5 (new) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Roman Romanenko
- Просмотров:
- 4604
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Индикатор цветом и направлением показывает текущий тренд.
Структура эксперта участника notused
Структура эксперта участника чемпионата ATC-2010 Валерия Мазуренко (notused)Обработчик события "новый бар" для индикаторов
В отличии от OnCalculate() расчет индикатора производится только при появлении нового бара на графике.
2MA_RSI
Советник на двух МА и RSIs-LastPinkEventDate
Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT). Скрипт выводит дату и время последнего экономического события, отмеченного розовым цветом.