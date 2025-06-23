거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이치모쿠 진동자 - MetaTrader 5용 지표
Perceptron With 5 indicators
퍼셉트론, 자동 학습 사용암호화폐 트렌드
크립토트렌드 1.00 전문가 어드바이저는 암호화폐(특히 BTC) 거래를 위해 설계된 자동 트레이딩 시스템입니다. 주요 기능: 볼린저 지표: 시장 극단을 식별하고 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 주문 블록 필터링: 지원 및 저항 수준을 찾을 수 있어 잘못된 신호 수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 자가 학습: 승패 거래 통계에 따라 진입 임계값이 조정되어 Expert Advisor가 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 위험 관리: 위험 분석 및 상관관계를 기반으로 손절(SL) 및 이익실현(TP) 수준을 계산합니다.
트레이딩 전문가 어드바이저 ytg_ADX_V1
포지션 개설에 대한 결정을 내리기 위해 전문가 어드바이저는 ADX 지표 수치를 분석합니다.Collect Data (Date, Time and Close Price)
데이터를 수집하여 가장 오래된 최신 순서로 CSV로 전송하는 간단한 시작점 스크립트입니다. 이 예에서는 종가 데이터만 수집합니다.