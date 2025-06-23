코드베이스섹션
지표

이치모쿠 진동자 - MetaTrader 5용 지표

Grigoriy Chaunin
지표의 작동 원리는 MACD와 유사하지만 MA 차이 대신 이목균형 지표 선의 차이가 계산됩니다.

지표 매개 변수는 이시모쿠 지표의 매개 변수와 유사합니다.

이시모쿠 진동자

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/195

