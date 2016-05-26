CodeBaseKategorien
Indikatoren

IchimokuOscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1422
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Das Funktionsprinzip ist gleich dem von MACD, aber statt der Differenz zwischen МАs, wird die Differenz zwischen den Linien des Ichimoku Indikators berechnet.

Die Parameter sind die gleichen wie die des Ichimoku Indikators.

IchimokuOscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/195

