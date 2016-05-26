Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
IchimokuOscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- 1422
Das Funktionsprinzip ist gleich dem von MACD, aber statt der Differenz zwischen МАs, wird die Differenz zwischen den Linien des Ichimoku Indikators berechnet.
Die Parameter sind die gleichen wie die des Ichimoku Indikators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/195
