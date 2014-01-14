CodeBaseSeções
Indicadores

Oscilador Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Visualizações:
2003
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
A ideia é semelhante ao do MACD, mas em vez da diferença entre as Médias Móveis, ele calcula a diferença entre as linhas do indicador Ichimoku.

Os parâmetros de entrada são os mesmos do indicador Ichimoku.

Oscilador Ichimoku

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/195

