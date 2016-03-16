無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
一目オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1291
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/195
チャンネルのポジション
このインディケータは、チャンネル内の現在の価格のポジションを示します。5インディケータ付パーセプトロン
パーセプトロンを使用した自動学習
ytg_ADX_V1
取引にADXインディケータの値を使用します。QQE [v02] と多時間枠QQE [v02]
QQE - RSIの Qualitative Quantitative Estimation（定性定量評価） MA、RSIのMAとRSUのMAのATRのMAのMAの差