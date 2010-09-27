Смотри, как бесплатно скачать роботов
IchimokuOscillator - индикатор для MetaTrader 5
Принцип работы индикатора аналогичен MACD, но вместо разности МА, высчитывается разность линий индикатора Ишимоку.
Параметры индикатора аналогичны параметрам Ишимоку.
