Индикаторы

IchimokuOscillator - индикатор для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
3100
3100
(25)
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Принцип работы индикатора аналогичен MACD, но вместо разности МА, высчитывается разность линий индикатора Ишимоку.

Параметры индикатора аналогичны параметрам Ишимоку.

IshimokuOscillator

Perceptron With 5 indicators Perceptron With 5 indicators

Пример использования модели перцептрона с автоматическим обучением.

Position in channel Position in channel

Столбиковый LED индикатор положения цены в канале.

Торговый советник ytg_ADX_V1 Торговый советник ytg_ADX_V1

Для принятия решения по открытию позиции советник анализирует показания индикатора АDX.

QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02] QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02]

QQE - Qualitative Quantitative Estimation