ProMart - MetaTrader 5EA

MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用两个MACD指标建立仓位的EA交易. 如果出现亏损就反转仓位. 它使用对赌加倍方法, 并限制加倍次数. 加倍也可以被禁用.

 输入参数:

  • DML- 用于1手的资金数;
  • Ud - 加倍次数. 它从 0 开始 - 无加倍;
  • Stop - 止损点数;
  • Tp - 获利点数;
  • Slipage - 滑点点数;
  • MACD1Fast - MACD 的快速 ЕМА , 用于进场;
  • MACD1Slow - 慢速 ЕМА;
  • MACD2Fast - MACD 的快速 ЕМА , 用于确定趋势;
  • MACD2Slow - 慢速 ЕМА.
ProMart

iCrossClose iCrossClose

本指标允许对两个交易品种的价格进行任何数学操作并在任何其他图表上绘制结果. 它允许计算交叉 (使用乘法和除法), 点差 (减法) 或者只是在图表上绘制其他交易品种的数据.

价格通道 价格通道

已经有了一个价格通道指标, 但是我不喜欢它, 因为它在上下边界间的空隙做了填充. 本版本的价格通道看起来和 MetaTrader 4 类似.

多时段移动平均 [v03] 多时段移动平均 [v03]

移动平均指标, 可应用于多个时段 (高于或者低于当前图表的时段). 包含: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

此脚本使用指定的资金风险百分比计算下单交易量。