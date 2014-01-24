本指标允许对两个交易品种的价格进行任何数学操作并在任何其他图表上绘制结果. 它允许计算交叉 (使用乘法和除法), 点差 (减法) 或者只是在图表上绘制其他交易品种的数据.

已经有了一个价格通道指标, 但是我不喜欢它, 因为它在上下边界间的空隙做了填充. 本版本的价格通道看起来和 MetaTrader 4 类似.