전문가 어드바이저는 두 개의 MACD로 포지션을 개시하고 손실이 발생하면 포지션을 반전시킵니다. 더블 수가 제한된 마틴 게일을 사용하며 더블은 꺼질 수 있으며 고정 예금 점유율은 자금 관리에 사용됩니다.
매개변수:
- DML - 계좌에 허용되는 최소 랏에 할당되는 예치금의 비율입니다;
- Ud-더블링 횟수. 0부터 시작하여 두 배가 되지 않습니다;
- 스톱 - 핍 단위의 손절매;
- Tp - 이익실현 - 핍 단위;
- 슬리피지 - 핍 단위의 슬리피지;
- MACD1Fast - 진입이 결정되는 MACD의 빠른 EMA;
- MACD1Slow - 느린 EMA;
- MACD2Fast - 추세가 결정되는 MACD에 대한 빠른 EMA;
- MACD2Slow - 느린 EMA.
최근 한 달간의 결과입니다:
