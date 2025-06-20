사용자 기반에는 이미 가격 채널 표시기가 있지만 개인적으로 마음에 들지 않고 위와 아래 사이의 모든 공간을 채색하기 때문에 적합하지 않습니다. 제안된 변형에서 가격 채널은 메타트레이더 4에서와 같이 보일 것입니다.

이동 평균 지표는 모든 차트 주기(현재 차트 주기보다 높거나 낮은 주기)에 적용할 수 있습니다. 포함 SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA 및 VIDYA