CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

ytg_Percent_Lot - script para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1601
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este script calcula el número de lotes a partir del porcentaje especificado de los fondos disponibles.

ytg_Percent_Lot

ytg_Percent_Lot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/188

Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Este indicador muestra un canal de precios usando el Filtro de Hodrick-Prescott.

MedianPriceChart MedianPriceChart

Este indicador muestra el gráfico del precio mediano.

Scripts para la apertura de posiciones largas Scripts para la apertura de posiciones largas

Estos scripts están diseñados para comprar con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actual

ProMart ProMart

La versión mejorada del Asesor Experto de MartGreg.