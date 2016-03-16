コードベースセクション
エキスパート

ProMart - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
martingail.mqh (3.26 KB) ビュー
ontesterfunctions.mqh (2.42 KB) ビュー
promart.mq5 (4.83 KB) ビュー
内容

このエキスパートアドバイザーは2つのMACDインディケータを使って注文を出します。損失の場合、ポジションを反転します。倍加の数が限られているマーチンゲールが使用されています。倍加を無効にもできます。

 入力パラメータ

  • DML- 1ロットに使われた金額
  • Ud - 倍加の数。0で始まり0では倍加がありません。
  • Stop - ポイントでの ストップロス
  • Tp - ポイントでのテイクプロフィット
  • Slipage - ポイントでのスリッページ
  • MACD1Fast - エントリーに使われるMACDの高速ЕМА
  • MACD1Slow - 低速ЕМА
  • MACD2Fast - トレンド決定に使われるMACDの高速ЕМА
  • MACD2Slow - 低速ЕМА
検証結果：

ProMart

