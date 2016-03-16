無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは2つのMACDインディケータを使って注文を出します。損失の場合、ポジションを反転します。倍加の数が限られているマーチンゲールが使用されています。倍加を無効にもできます。
入力パラメータ
- DML- 1ロットに使われた金額
- Ud - 倍加の数。0で始まり0では倍加がありません。
- Stop - ポイントでの ストップロス
- Tp - ポイントでのテイクプロフィット
- Slipage - ポイントでのスリッページ
- MACD1Fast - エントリーに使われるMACDの高速ЕМА
- MACD1Slow - 低速ЕМА
- MACD2Fast - トレンド決定に使われるMACDの高速ЕМА
- MACD2Slow - 低速ЕМА
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/186
iCrossClose
このインディケータは、2つの銘柄の価格で算術アクションを実行し、他のチャートで結果をプロットすることができます。これは、クロス（乗算および除算）やスプレッド（減算）の計算を可能にし、単に他のチャートに銘柄のデータをプロットすることもできます。価格チャンネル
価格チャンネルインディケータは存在しますが、それは上限と下限の間のすべての空間を満たすので、個人的に好きではありません。価格チャンネルのこのバージョンは、MetaTrader 4でこのように見えます。
ytg_Percent_Lot
このスクリプトは、リスク資金の指定されたパーセンテージを使って取引するロット数を計算します。MedianPriceChart
バー平均価格チャート（中間価格）をプロットします。