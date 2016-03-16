このインディケータは、2つの銘柄の価格で算術アクションを実行し、他のチャートで結果をプロットすることができます。これは、クロス（乗算および除算）やスプレッド（減算）の計算を可能にし、単に他のチャートに銘柄のデータをプロットすることもできます。

価格チャンネルインディケータは存在しますが、それは上限と下限の間のすべての空間を満たすので、個人的に好きではありません。価格チャンネルのこのバージョンは、MetaTrader 4でこのように見えます。