ProMart - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1408
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Expert Advisor eröffnet eine Position mithilfe von zwei MACD Indikatoren. Im Verlustfall kehrt er die Position um. Der EA verwendet Martingale mit einer begrenzten Zahl von Verdoppelungen. Die Verdoppelungen können deaktiviert werden, bei der Kapitalverwaltung wird ein fixer Anteil der Einlage verwendet.
Parameter:
- DML - Anteil der Einlage, der für einen Lot verwendet wird;
- Ud - Anzahl der Verdoppelungen. Beginnt mit 0 - keine Verdoppelungen;
- Stop - Stoploss in Punkten;
- Tp - Takeprofit in Punkten;
- Slipage - Slippage in Punkten;
- MACD1Fast - Schneller ЕМА für MACD, mithilfe von welchen Einstieg ermittelt wird;
- MACD1Slow - langsamer ЕМА;
- MACD2Fast - Schneller ЕМА für MACD, mit dem Trend ermittelt wird;
- MACD2Slow - langsamer ЕМА.
Testergebnisse für den letzten Monat:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/186
