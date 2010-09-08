CodeBaseРазделы
Советники

ProMart - эксперт для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Просмотров:
6098
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Советник открывает позицию по двум MACD, в случае убытка переворачивает позицию. Использует мартингейл с ограниченным числом удвоений, удвоение можно отключить, в управлении капиталом используется фиксированная доля депозита.

Параметры:

  • DML - доля депозита, которая отводится под один минимально допустимый для счета лот;
  • Ud - количество удвоений. Начинается с 0 - нет удвоений;
  • Stop - стоплосс в пунктах;
  • Tp - тейкпрофит в пунктах;
  • Slipage - проскальзывание в пунктах;
  • MACD1Fast - Быстрая ЕМА для MACD, по которому определяется вход;
  • MACD1Slow - Медленная ЕМА;
  • MACD2Fast - Быстрая ЕМА для MACD, по которому определяется тренд;
  • MACD2Slow - Медленная ЕМА.

Результаты за последний месяц:

ProMart

