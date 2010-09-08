Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто - на графике одного символа отобразить данные другого символа.

В пользовательской базе уже есть индикатор Price Channel, но лично мне он не нравится, да и не подходит из-за того, что закрашивает все пространство между up и down. В предложенном варианте Price Channel будет выглядеть как в MetaTrader 4.