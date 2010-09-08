Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ProMart - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник открывает позицию по двум MACD, в случае убытка переворачивает позицию. Использует мартингейл с ограниченным числом удвоений, удвоение можно отключить, в управлении капиталом используется фиксированная доля депозита.
Параметры:
- DML - доля депозита, которая отводится под один минимально допустимый для счета лот;
- Ud - количество удвоений. Начинается с 0 - нет удвоений;
- Stop - стоплосс в пунктах;
- Tp - тейкпрофит в пунктах;
- Slipage - проскальзывание в пунктах;
- MACD1Fast - Быстрая ЕМА для MACD, по которому определяется вход;
- MACD1Slow - Медленная ЕМА;
- MACD2Fast - Быстрая ЕМА для MACD, по которому определяется тренд;
- MACD2Slow - Медленная ЕМА.
Результаты за последний месяц:
Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто - на графике одного символа отобразить данные другого символа.Price Channel
В пользовательской базе уже есть индикатор Price Channel, но лично мне он не нравится, да и не подходит из-за того, что закрашивает все пространство между up и down. В предложенном варианте Price Channel будет выглядеть как в MetaTrader 4.
Скрипт вычисляет размер лота при заданном проценте от свободных средств.MedianPriceChart
Строит график по среднему значению бара.