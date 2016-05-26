und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iCrossClose - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1146
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ermöglicht es Ihnen, jegliche Rechenarten mit Schlusskursen von zwei Symbolen auszuführen und das Ergebnis auf jedem anderen Chart anzuzeigen. So kann man den Wert des Kreuzkurses (Multiplikation und Division) und des Spreads (Subtraktion) erhalten oder einfach Daten eines Symbols auf dem Chart des anderen anzeigen.
Abb. 1. iCrossClose Indikator. Auf dem Chart befinden sich zwei Indikatoren. Der blaue stellt
das Währungspaar EURGBP dar. Der rote zeigt den EURGBP Kurs an, der anhand EURUSD und GBPUSD berechnet wurde.
Standardmäßig zeigt der Indikator den Kreuzkurs EURGBP an, der anhand EURUSD und GBPUSD berechnet wurde (Abb. 1).Parameter:
- S1_Symbol - Symbol 1;
- iS1_Invert - Umkehr des Symbols 1 (Wert=1.0/Wert);
- iS1_K - Multiplikationsfaktor des Symbols 1 (Wert=K*Wert);
- S1_Plus - Zusatz zum Symbol 1 (Wert=Plus+Wert). Reihenfolge: das Symbol umkehren, dann mit dem Faktor multiplizieren, danach den Zusatz addieren;
- S2_Symbol - Symbol 2;
- iS2_Invert - Umkehr des Symbols 2;
- S2_K - Multiplikationsfaktor des Symbols 1;
- S2_Plus - Zusatz zum Symbol 2;
- R_ArithmeticAction - Rechenart: Add - Addition, Subtract - Substraktion, Multiply - Multiplikation, Divide - Division (bei der Subtraktion wird vom Symbol 1 das Symbol 2 subtrahiert);
- R_Invert - Umkehr des Ergebnisses;
- R_K - Multiplikationsfaktor des Ergebnisses;
- R_Plus - Zusatz zum Ergebnis.
Hinweis:
- Für die Anzeige der Daten des anderen Symbols so wie sie sind, muss man die gleichen Werte von S1_Symbol und S2_Symbol, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add und Standardeinstellungen für andere Parameter eingeben.
- Solange die Daten nicht "fertig" sind, wartet der Indikator auf einen neuen Tick und gibt die Meldung "Bitte warten..." aus. Die Linie des Indikators wird auf dem nächsten Tick angezeigt. Sie können den Zeitrahmen ändern, um den Indikator am Wochenende zu nutzen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/183
In der CodeBase gibt es bereits einen Price Channel Indikator, mir persönlich gefällt er aber nicht, weil er den ganzen Raum zwischen den oberen und unteren Grenzen färbt. Die angebotene Version des Price Channel Indikators sieht wie im MetaTrader 4 aus.RegularExpressions in MQL5 für die Arbeit mit regulären Ausdrücken
Reguläre Ausdrücke stellen eine formale Sprache für eine schnelle und flexible Textbearbeitung dar. Jeder regulärer Ausdruck ist ein Muster (Maske), welches die Engine für reguläre Ausdrücke mit dem Ausgangstext vergleicht und versucht, Übereinstimmungen zu finden. Ein Muster besteht aus Literalen aus einem oder mehreren Zeichen, Operatoren oder Konstrukten.
MаrtGreg.ytg_Percent_Lot
Das Skript berechnet die Lot-Größe vom anzugebenden Prozentsatz der freien Mittel.