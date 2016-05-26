Der Indikator ermöglicht es Ihnen, jegliche Rechenarten mit Schlusskursen von zwei Symbolen auszuführen und das Ergebnis auf jedem anderen Chart anzuzeigen. So kann man den Wert des Kreuzkurses (Multiplikation und Division) und des Spreads (Subtraktion) erhalten oder einfach Daten eines Symbols auf dem Chart des anderen anzeigen.



Abb. 1. iCrossClose Indikator. Auf dem Chart befinden sich zwei Indikatoren. Der blaue stellt

das Währungspaar EURGBP dar. Der rote zeigt den EURGBP Kurs an, der anhand EURUSD und GBPUSD berechnet wurde.



Standardmäßig zeigt der Indikator den Kreuzkurs EURGBP an, der anhand EURUSD und GBPUSD berechnet wurde (Abb. 1).

S1_Symbol - Symbol 1;

- Symbol 1; iS1_Invert - Umkehr des Symbols 1 (Wert=1.0/Wert);

- Umkehr des Symbols 1 (Wert=1.0/Wert); iS1_K - Multiplikationsfaktor des Symbols 1 (Wert=K*Wert);

- Multiplikationsfaktor des Symbols 1 (Wert=K*Wert); S1_Plus - Zusatz zum Symbol 1 (Wert=Plus+Wert). Reihenfolge: das Symbol umkehren, dann mit dem Faktor multiplizieren, danach den Zusatz addieren;

- Zusatz zum Symbol 1 (Wert=Plus+Wert). Reihenfolge: das Symbol umkehren, dann mit dem Faktor multiplizieren, danach den Zusatz addieren; S2_Symbol - Symbol 2;

- Symbol 2; iS2_Invert - Umkehr des Symbols 2;

- Umkehr des Symbols 2; S2_K - Multiplikationsfaktor des Symbols 1;

- Multiplikationsfaktor des Symbols 1; S2_Plus - Zusatz zum Symbol 2;

- Zusatz zum Symbol 2; R_ArithmeticAction - Rechenart: Add - Addition, Subtract - Substraktion, Multiply - Multiplikation, Divide - Division (bei der Subtraktion wird vom Symbol 1 das Symbol 2 subtrahiert);

- Rechenart: Add - Addition, Subtract - Substraktion, Multiply - Multiplikation, Divide - Division (bei der Subtraktion wird vom Symbol 1 das Symbol 2 subtrahiert); R_Invert - Umkehr des Ergebnisses;

- Umkehr des Ergebnisses; R_K - Multiplikationsfaktor des Ergebnisses;

- Multiplikationsfaktor des Ergebnisses; R_Plus - Zusatz zum Ergebnis.



Hinweis: