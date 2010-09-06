Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто, на графике одного символа отобразить данные другого символа.



Рис. 1. Индикатор iCrossClose. На графике находится два индикатора, индикатор синего цвета - непосредственное

отображение курса EURGBP. Красного цвета - курс EURGBP, рассчитанный по курсам EURUSD и GBPUSD.



С настройками по умолчанию индикатор отображает кросс-курс EURGBP рассчитанный по символам EURUSD и GBPUSD (рис. 1).

S1_Symbol - Символ 1;

- Символ 1; iS1_Invert - Переворот символа 1 (значение=1.0/значение);

- Переворот символа 1 (значение=1.0/значение); iS1_K - Коэффициент умножения символа 1 (значение=K*значение);

- Коэффициент умножения символа 1 (значение=K*значение); S1_Plus - Добавка к символу 1 (значение=Plus+значение). Сначала выполняется переворот, потом умножение на коэффициент, затем прибавление добавки;

- Добавка к символу 1 (значение=Plus+значение). Сначала выполняется переворот, потом умножение на коэффициент, затем прибавление добавки; S2_Symbol - Символ 2;

- Символ 2; iS2_Invert - Переворот символа 2;

- Переворот символа 2; S2_K - Коэффициент умножения символа 1;

- Коэффициент умножения символа 1; S2_Plus - Добавка к символу 2;

- Добавка к символу 2; R_ArithmeticAction - Арифметическое действие: Add - сложение, Subtract - вычитание, Multiply - умножение, Divide - деление (при вычитании от символа 1 вычитается символ 2);

- Арифметическое действие: Add - сложение, Subtract - вычитание, Multiply - умножение, Divide - деление (при вычитании от символа 1 вычитается символ 2); R_Invert - Переворот результата;

- Переворот результата; R_K - Коэффициент умножения результата;

- Коэффициент умножения результата; R_Plus - Добавка к результату.



Примечания: