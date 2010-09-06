CodeBaseРазделы
Индикаторы

iCrossClose - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто, на графике одного символа отобразить данные другого символа.

Индикатор iCrossClose
Рис. 1. Индикатор iCrossClose. На графике находится два индикатора, индикатор синего цвета - непосредственное
отображение курса EURGBP. Красного цвета - курс EURGBP, рассчитанный по курсам EURUSD и GBPUSD.

С настройками по умолчанию индикатор отображает кросс-курс EURGBP рассчитанный по символам EURUSD и GBPUSD (рис. 1).

Параметры:
  • S1_Symbol - Символ 1;
  • iS1_Invert - Переворот символа 1 (значение=1.0/значение);
  • iS1_K- Коэффициент умножения символа 1 (значение=K*значение);
  • S1_Plus - Добавка к символу 1 (значение=Plus+значение). Сначала выполняется переворот, потом умножение на коэффициент, затем прибавление добавки;
  • S2_Symbol - Символ 2;
  • iS2_Invert - Переворот символа 2;
  • S2_K - Коэффициент умножения символа 1;
  • S2_Plus - Добавка к символу 2;
  • R_ArithmeticAction - Арифметическое действие: Add - сложение, Subtract - вычитание, Multiply - умножение, Divide - деление (при вычитании от символа 1 вычитается символ 2);
  • R_Invert - Переворот результата;
  • R_K - Коэффициент умножения результата;
  • R_Plus - Добавка к результату.

Примечания:

  1. Для отображения данных другого символа как есть, следует ввести одинаковые значения S1_Symbol и S2_Symbol, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add (при условии других параметров по умолчанию).

  2. На запуске индикатора, пока данные не "готовы" на графике отображается сообщение "Подождите изменения цены...", на следующем тике линия индикатора должна отобразиться. В выходные дни следует переключать таймфрейм.
