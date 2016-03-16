無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iCrossClose - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1045
-
内容
このインディケータは、2つの銘柄の価格で算術アクションを実行し、他のチャートで結果をプロットすることができます。
これは、クロス（乗算および除算）やスプレッド（減算）の計算を可能にし、単に他のチャートに銘柄のデータをプロットすることもできます。
図1。iCrossCloseインディケータ。EURGBP自体（青）とその推定値（赤、EURUSDとGBPUSDを使用して計算）は下のチャートで表示されています。
デフォルトでは、EURUSDとGBPUSDの値を使用して計算されたEURGBPのクロスがプロットされます（図1）。
- S1_Symbol - 銘柄1
- S1_Invert - 銘柄1の値を反転させるフラグ（値=1.0/値）
- S1_K - 銘柄1の乗算係数（値= K*値）
- S1_Plus - 銘柄1への追加（値=プラス+値）操作の優先順位は反転、乗算、加算の通りです。
- S2_Symbol - 銘柄2
- S2_Invert - 銘柄2の値を反転させるフラグ
- S2_K - 銘柄2の乗算係数
- S2_Plus - 銘柄2への追加
- R_ArithmeticAction - 算術アクション
- R_Invert - 算術アクション結果の結果を反転させるフラグ
- R_K - 結果に対する乗算係数
- R_Plus - 結果への追加
注意事項：
- 他の銘柄のデータをプロットするには、他のパラメータにS1_SymbolとS2_Symbolに同じ値、S2_K=0、R_ArithmeticAction=Addに同じデフォルト値を指定する必要があります。
- データの準備ができるまで、新しいティックを待って、メッセージ「Please wait...（お待ちください...）」が表示されます。週末には使用する時間枠を切り替えることもできます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/183
