このインディケータは、2つの銘柄の価格で算術アクションを実行し、他のチャートで結果をプロットすることができます。



これは、クロス（乗算および除算）やスプレッド（減算）の計算を可能にし、単に他のチャートに銘柄のデータをプロットすることもできます。





図1。iCrossCloseインディケータ。EURGBP自体（青）とその推定値（赤、EURUSDとGBPUSDを使用して計算）は下のチャートで表示されています。



デフォルトでは、EURUSDとGBPUSDの値を使用して計算されたEURGBPのクロスがプロットされます（図1）。



S1_Symbol - 銘柄1

S1_Invert - 銘柄1の値を反転させるフラグ（値=1.0/値）

S1_K - 銘柄1の乗算係数（値= K*値）

S1_Plus - 銘柄1への追加（値=プラス+値）操作の優先順位は反転、乗算、加算の通りです。

S2_Symbol - 銘柄2

S2_Invert - 銘柄2の値を反転させるフラグ

S2_K - 銘柄2の乗算係数

S2_Plus - 銘柄2への追加

R_ArithmeticAction - 算術アクション

R_Invert - 算術アクション結果の結果を反転させるフラグ

R_K - 結果に対する乗算係数

R_Plus - 結果への追加



注意事項：