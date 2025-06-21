거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터를 사용하면 두 심볼의 막대 종가로 산술 연산을 수행하고 그 결과를 다른 차트에 표시하여 교차 비율(곱셈 및 나눗셈), 스프레드(빼기) 값을 얻거나 단순히 한 심볼의 차트에 다른 심볼의 데이터를 표시할 수 있습니다.
그림 1. iCrossClose 인디케이터. 차트에는 두 가지 지표가 있는데, 파란색 지표는 EURGBP 환율을 직접
표시합니다. 빨간색 - EURUSD 및 GBPUSD 환율로 계산된 EURGBP 환율.
기본 설정으로 표시기는 EURUSD 및 GBPUSD 기호로 계산된 EURGBP 교차 환율을 표시합니다(그림 1).매개변수:
- S1_Symbol - 심볼 1;
- iS1_Invert - 기호 1의 반전(값=1.0/값);
- iS1_K- 기호 1의 곱셈 계수(값=K*값);
- S1_Plus - 기호 1에 더하기(값=Plus+값). 먼저 플립을 수행한 다음 계수를 곱한 다음 덧셈을 더합니다;
- S2_Symbol -기호 2;
- iS2_Invert - 기호 2의 반전;
- S2_K - 기호 1의 곱셈 계수;
- S2_Plus - 기호 2에 더하기;
- R_ArithmeticAction - 산술 동작: 더하기 - 더하기, 빼기 - 빼기, 곱하기 - 곱하기, 나누기 - 나누기(빼기 시, 기호 2는 기호 1에서 뺍니다);
- R_Invert - 결과 반전;
- R_K - 결과의 곱셈 계수;
- R_Plus - 결과에 더하기.
참고:
- 다른 심볼의 데이터를 그대로 표시하려면 S1_Symbol 및 S2_Symbol, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add(다른 기본 파라미터에 따라 다름)의 동일한 값을 입력해야 합니다.
- 인디케이터가 시작될 때 데이터가 "준비되지 않은" 동안에는 차트에 "가격 변동 대기 중..."이라는 메시지가 표시되고 다음 틱에는 인디케이터 라인이 표시되어야 합니다. 주말에는 기간을 전환해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/183
