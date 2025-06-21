이 인디케이터를 사용하면 두 심볼의 막대 종가로 산술 연산을 수행하고 그 결과를 다른 차트에 표시하여 교차 비율(곱셈 및 나눗셈), 스프레드(빼기) 값을 얻거나 단순히 한 심볼의 차트에 다른 심볼의 데이터를 표시할 수 있습니다.



그림 1. iCrossClose 인디케이터. 차트에는 두 가지 지표가 있는데, 파란색 지표는 EURGBP 환율을 직접

표시합니다. 빨간색 - EURUSD 및 GBPUSD 환율로 계산된 EURGBP 환율.



기본 설정으로 표시기는 EURUSD 및 GBPUSD 기호로 계산된 EURGBP 교차 환율을 표시합니다(그림 1).

S1_Symbol - 심볼 1;

- 심볼 1; iS1_Invert - 기호 1의 반전(값=1.0/값);

- 기호 1의 반전(값=1.0/값); iS1_K- 기호 1의 곱셈 계수(값=K*값);

기호 1의 곱셈 계수(값=K*값); S1_Plus - 기호 1에 더하기(값=Plus+값). 먼저 플립을 수행한 다음 계수를 곱한 다음 덧셈을 더합니다;

- 기호 1에 더하기(값=Plus+값). 먼저 플립을 수행한 다음 계수를 곱한 다음 덧셈을 더합니다; S2_Symbol - 기호 2;

- 2; iS2_Invert - 기호 2의 반전;

- 기호 2의 반전; S2_K - 기호 1의 곱셈 계수;

- 기호 1의 곱셈 계수; S2_Plus - 기호 2에 더하기;

- 기호 2에 더하기; R_ArithmeticAction - 산술 동작: 더하기 - 더하기, 빼기 - 빼기, 곱하기 - 곱하기, 나누기 - 나누기(빼기 시, 기호 2는 기호 1에서 뺍니다);

- 산술 동작: 더하기 - 더하기, 빼기 - 빼기, 곱하기 - 곱하기, 나누기 - 나누기(빼기 시, 기호 2는 기호 1에서 뺍니다); R_Invert - 결과 반전;

- 결과 반전; R_K - 결과의 곱셈 계수;

- 결과의 곱셈 계수; R_Plus - 결과에 더하기.



참고: