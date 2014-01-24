请观看如何免费下载自动交易
本指标允许对两个交易品种的价格进行任何数学操作并在任何其他图表上绘制结果.
它允许计算交叉(使用乘法和除法), 点差 (减法) 或者只是在图表上绘制其他交易品种的数据.
图 1. iCrossClose 指标. EURGBP 本身 (蓝色) 和它的估算值 (红色, 使用 EURUSD 和 GBPUSD) 显示在图表下部
默认情况下, 它使用 EURUSD 和 GBPUSD (图 1) 的值计算 EURGBP 交叉值
- S1_Symbol - 交易品种 1;
- S1_Invert - 交易品种 1 倒数的标志(value=1.0/value);
- S1_K - 交易品种 1 的乘法系数(value=K*value);
- S1_Plus - 交易品种 1 的增加值(value=Plus+value). 操作优先级如下: 倒数, 乘法, 增加;
- S2_Symbol - 交易品种 2;
- S2_Invert - 交易品种 2 的倒数标志;
- S2_K - 交易品种 2 的乘法系数;
- S2_Plus - 交易品种 2 增加值;
- R_ArithmeticAction - 数学算法;
- R_Invert - 算数操作结果倒数标志;
- R_K - 结果的乘法系数;
- R_Plus - 增加值.
注意:
- 为了正确绘制其他交易品种的数据, 您必须为S1_Symbol 和 S2_Symbol 设置相同的值, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add, 其他参数使用默认值.
- 它会等待新订单信息并显示 "Please wait..." 直到取得数据. 您也可以切换时段在周末时使用它,
