代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

iCrossClose - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1767
等级:
(30)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标允许对两个交易品种的价格进行任何数学操作并在任何其他图表上绘制结果.

它允许计算交叉(使用乘法和除法), 点差 (减法) 或者只是在图表上绘制其他交易品种的数据.

iCrossClose 指标

图 1. iCrossClose 指标. EURGBP 本身 (蓝色) 和它的估算值 (红色, 使用 EURUSD 和 GBPUSD) 显示在图表下部


默认情况下, 它使用 EURUSD 和 GBPUSD (图 1) 的值计算 EURGBP 交叉值

输入参数:
  • S1_Symbol - 交易品种 1;
  • S1_Invert - 交易品种 1 倒数的标志(value=1.0/value);
  • S1_K - 交易品种 1 的乘法系数(value=K*value);
  • S1_Plus - 交易品种 1 的增加值(value=Plus+value). 操作优先级如下: 倒数, 乘法, 增加;
  • S2_Symbol - 交易品种 2;
  • S2_Invert - 交易品种 2 的倒数标志;
  • S2_K - 交易品种 2 的乘法系数;
  • S2_Plus - 交易品种 2 增加值;
  • R_ArithmeticAction - 数学算法;
  • R_Invert - 算数操作结果倒数标志;
  • R_K - 结果的乘法系数;
  • R_Plus - 增加值.

注意:

  1. 为了正确绘制其他交易品种的数据, 您必须为S1_Symbol 和 S2_Symbol 设置相同的值, S2_K=0, R_ArithmeticAction=Add, 其他参数使用默认值.
  2. 它会等待新订单信息并显示 "Please wait..." 直到取得数据. 您也可以切换时段在周末时使用它,

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/183

价格通道 价格通道

已经有了一个价格通道指标, 但是我不喜欢它, 因为它在上下边界间的空隙做了填充. 本版本的价格通道看起来和 MetaTrader 4 类似.

多时段RSI [v03] 多时段RSI [v03]

可以被应用于任何时段的 RSI 指标 (高于或者低于当前图表的时段).

ProMart ProMart

增强版 MаrtGreg EA交易.

多时段移动平均 [v03] 多时段移动平均 [v03]

移动平均指标, 可应用于多个时段 (高于或者低于当前图表的时段). 包含: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA