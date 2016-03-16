コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

多色MACDヒストグラム (v04) - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
7055
評価:
(79)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

MetaQuotesのMACD.mq5に基づいたtraderak20、Copyright 2009 MetaQuotes Software Corp.

内容

MACDとシグナルラインの差を表示するヒストグラムつきのMACDインディケータ。

MACDラインの計算には、通常価格タイプから選択することができます。シグナルラインの計算には、SMAEMAを選べます。ヒストグラムは、単一色の多色との間で切り替えることができます。

Requires: MovingAverages.mqh（terminal_data_folder\MQL5\Includeのデフォルトインクルードファイル）

エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。

bool   ShowErrorMessages=false;      // デバグのためにメッセージをオン/オフする

多色MACDヒストグラム

更新履歴

  • ヒストグラムの色のバグを修正した

2010 09 26: v03

  • シグナルラインのMA手法としてMODE_SMMAとMODE_LWMAを追加した
  • ENUM_APPLIED_PRICEをリスト最終の入力パラメータにした

2010 08 24: v02B

  • インディケータの初期公開

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/175

