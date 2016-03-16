無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
多色MACDヒストグラム (v04) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 7055
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
MetaQuotesのMACD.mq5に基づいたtraderak20、Copyright 2009 MetaQuotes Software Corp.
内容
MACDとシグナルラインの差を表示するヒストグラムつきのMACDインディケータ。
MACDラインの計算には、通常価格タイプから選択することができます。シグナルラインの計算には、SMAかEMAを選べます。ヒストグラムは、単一色の多色との間で切り替えることができます。
Requires: MovingAverages.mqh（terminal_data_folder\MQL5\Includeのデフォルトインクルードファイル）
エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。
bool ShowErrorMessages=false; // デバグのためにメッセージをオン/オフする
更新履歴
- ヒストグラムの色のバグを修正した
2010 09 26: v03
- シグナルラインのMA手法としてMODE_SMMAとMODE_LWMAを追加した
- ENUM_APPLIED_PRICEをリスト最終の入力パラメータにした
2010 08 24: v02B
- インディケータの初期公開
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/175
注文作業を簡素化する関数
私たちが考えたいのはアルゴリズムおよび方法で、構文と値や注文の仕方ではありません。ここに、MQL5でポジションを管理するための簡単な関数があります。AlfOs
これは、可変インデックスダイナミック平均を持ったOsMA に似たオシレータです。
多時間軸、多色MACDヒストグラム [v03]
ヒストグラム付きのMACDインディケータは、任意の期間（現在のチャートの時間枠よりも高いまたは低い）に適用することができます。多時間枠ストキャスティック [v04]
このストキャスティックインディケータは現在のチャートの時間枠よりも高い/低い任意の時間枠に適応できます。