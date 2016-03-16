実際の著者

MetaQuotesのMACD.mq5に基づいたtraderak20、Copyright 2009 MetaQuotes Software Corp.



内容

MACDとシグナルラインの差を表示するヒストグラムつきのMACDインディケータ。

MACDラインの計算には、通常価格タイプから選択することができます。シグナルラインの計算には、SMAかEMAを選べます。ヒストグラムは、単一色の多色との間で切り替えることができます。

Requires: MovingAverages.mqh（terminal_data_folder\MQL5\Includeのデフォルトインクルードファイル）

エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。

bool ShowErrorMessages= false ;





更新履歴

ヒストグラムの色のバグを修正した

2010 09 26: v03

シグナルラインのMA手法としてMODE_SMMAとMODE_LWMAを追加した

ENUM_APPLIED_PRICEをリスト最終の入力パラメータにした



2010 08 24: v02B