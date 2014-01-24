请观看如何免费下载自动交易
MACD 柱形图, 多种颜色 [v04] - MetaTrader 5脚本
真实作者:
traderak20, based on MACD.mq5 by MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.
使用柱形图显示MACD和信号线之间差别的MACD指标.
关于 MACD 线的计算, 您可以从通常价格类型中做出选择. 关于信号线的计算, 您可以从SMA 或者 EMA 中做选择. 柱形图可以在单色和多色之间切换.
需要: MovingAverages.mqh (默认包含文件位于 terminal_data_folder\MQL5\Include)
检查源代码以切换错误信息的开关:
bool ShowErrorMessages=false; // 调试时开关错误信息
更新历史:
- 修改柱状图颜色中的错误;
2010 09 26: v03
- 增加 MODE_SMMA 和 MODE_LWMA 做为信号线的 MA 方法;
- 把 ENUM_APPLIED_PRICE 做为列表中的最后一个输入参数;
2010 08 24: v02B
- 指标首次发布;
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/175
用于简单操作订单的函数
我们所希望的是思考算法和方法, 而不是如何下单的语法和数值. 这里给您提供使用MQL5管理仓位的函数.AlfOs
这是一个振荡指标, 和含有变量索引的动态平均OsMA类似.
多时段彩色MACD柱形图 [v03]
带有柱形图的MACD指标, 可以被应用于任何时段 (高于或低于当前图表的时段).多时段随机振荡指标 [v04]
可以被应用于任何时段的随机振荡指标 (高于或者低于当前图表的时段).