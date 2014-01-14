Autor real:

traderak20, baseado em MACD.mq5 por MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.

Indicador MACD com histograma para mostrar a diferença entre o MACD e sua linha de sinal.

Para o cálculo da linha MACD você pode escolher entre os tipos de preços habituais. Para o cálculo da linha de sinal é possível escolher entre SMA ou EMA. O histograma pode ser alternado entre único e multicolorido.

Requer: MovingAverages.mqh (arquivo de inclusão padrão em terminal_data_folder\MQL5\Include)

Veja na fonte para ligar / desligar as mensagens de erro:

bool ShowErrorMessages= false ;

Histórico atualizado:

Corrigido o erro com as cores do histograma;

26/09/2010: v03

Adicionados os métodos de MA MODE_SMMA e MODE_LWMA para a linha de sinal;

Feito ENUM_APPLIED_PRICE o último parâmetro de entrada da lista;



24/08/2010: v02B