Histograma MACD, multicolorido [v04] - indicador para MetaTrader 5
- 20696
Autor real:
traderak20, baseado em MACD.mq5 por MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.
Indicador MACD com histograma para mostrar a diferença entre o MACD e sua linha de sinal.
Para o cálculo da linha MACD você pode escolher entre os tipos de preços habituais. Para o cálculo da linha de sinal é possível escolher entre SMA ou EMA. O histograma pode ser alternado entre único e multicolorido.
Requer: MovingAverages.mqh (arquivo de inclusão padrão em terminal_data_folder\MQL5\Include)
Veja na fonte para ligar / desligar as mensagens de erro:
bool ShowErrorMessages=false; // ativar / desativar as mensagens de erro para depuração
Histórico atualizado:
- Corrigido o erro com as cores do histograma;
26/09/2010: v03
- Adicionados os métodos de MA MODE_SMMA e MODE_LWMA para a linha de sinal;
- Feito ENUM_APPLIED_PRICE o último parâmetro de entrada da lista;
24/08/2010: v02B
- Primeira publicação do indicador;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/175
