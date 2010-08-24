Ставь лайки и следи за новостями
MACD Histogram, multi-color - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
traderak20, за основу взят код MACD.mq5, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.
Индикатор MACD с гистограммой для показа разности между основной и сигнальной линиями MACD.
В свойствах индикатора можно выбрать тип цен для расчета основной линии MACD, для расчета сигнальной линии можно выбрать SMA или EMA. Есть возможность переключения цвета гистограммы (многоцветная/одноцветная).
Требуется файл: MovingAverages.mqh (поставляется с MetaTrader 5, располагается в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Include)
Вы можете включить/отключить режим показа сообщений об ошибках:
bool ShowErrorMessages=false; // вкл/выкл сообщения об ошибках (для отладки)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/175
