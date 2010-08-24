CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD Histogram, multi-color - индикатор для MetaTrader 5

ak20
14161
(79)
Реальный автор:

traderak20, за основу взят код MACD.mq5, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.

Индикатор MACD с гистограммой для показа разности между основной и сигнальной линиями MACD.

В свойствах индикатора можно выбрать тип цен для расчета основной линии MACD, для расчета сигнальной линии можно выбрать SMA или EMA. Есть возможность переключения цвета гистограммы (многоцветная/одноцветная).

Требуется файл: MovingAverages.mqh (поставляется с MetaTrader 5, располагается в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Include)

Вы можете включить/отключить режим показа сообщений об ошибках:

bool   ShowErrorMessages=false;      // вкл/выкл сообщения об ошибках (для отладки)

MACD Histogram, multi-color


MACD с нулевым лагом MACD с нулевым лагом

Осциллятор MACD с нулевым лагом.

Keywords MQL5 Keywords MQL5

Ключевые слова языка MQL5

MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color

Индикатор MACD с гистограммой с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).

Функции для упрощения размещения ордеров Функции для упрощения размещения ордеров

Хотелось бы думать над алгоритмами и методами, а не над синтаксическими особенностями размещения ордеров. Здесь приведены простые функции по работе с позициями в MQL5.