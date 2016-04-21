Ursprünglicher Autor:

traderak20, basierend auf MACD.mq5 von MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.



Ein MACD Indikator mit Histogramm um die Differenz zwischen MACD und Signallinien anzuzeigen.

Für die Berechnung der MACD Linie können Sie eine der üblichen Kurstypen wählen. Für die Berechnung der Signallinie können Sie den SMA oder den EMA wählen. Das Histogramm kann vom einfarbigen in den mehrfarbigen Modus umgeschaltet werden.

Erfordert: MovingAverages.mqh (Standard Include-Datei in terminal_data_folder\MQL5\Include)

Schauen Sie in den Quellcode um Fehlermeldungen ein/aus zu schalten:

bool ShowErrorMessages= false ;

Abbildung:





Update-Historie:

Fehler mit den Farben des Histogramms behoben

2010 09 26: v03

MODE_SMMA und MODE_LWMA als MA-Methoden für die Signallinie hinzugefügt

ENUM_APPLIED_PRICE als letzten Eingabeparameter der Liste gesetzt



2010 08 24: v02B