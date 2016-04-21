CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MACD Histogram, multi-color [v04] - Indikator für den MetaTrader 5

Ursprünglicher Autor:

traderak20, basierend auf MACD.mq5 von MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.

Ein MACD Indikator mit Histogramm um die Differenz zwischen MACD und Signallinien anzuzeigen.

Für die Berechnung der MACD Linie können Sie eine der üblichen Kurstypen wählen. Für die Berechnung der Signallinie können Sie den SMA oder den EMA wählen. Das Histogramm kann vom einfarbigen in den mehrfarbigen Modus umgeschaltet werden.

Erfordert: MovingAverages.mqh (Standard Include-Datei in terminal_data_folder\MQL5\Include)

Schauen Sie in den Quellcode um Fehlermeldungen ein/aus zu schalten:

bool   ShowErrorMessages=false;      // turn on/off error messages for debugging

Abbildung:

MACD Histogram, mehrfarbig

Update-Historie:

  • Fehler mit den Farben des Histogramms behoben

2010 09 26: v03

  • MODE_SMMA und MODE_LWMA als MA-Methoden für die Signallinie hinzugefügt
  • ENUM_APPLIED_PRICE als letzten Eingabeparameter der Liste gesetzt

2010 08 24: v02B

  • Indikator initial veröffentlicht

Funktionen für die Vereinfachung der Order-Verarbeitung Funktionen für die Vereinfachung der Order-Verarbeitung

Wir wollen lediglich über Algorithmen und Methoden diskutieren, nicht über Syntax, Werte und wie Order platziert werden. Hier werden einfache Funktionen zum Positionsmanagement in MQL5 präsentiert.

AlfOs AlfOs

Ist ein Oszillator ähnlich dem OsMA mit Variable Index Dynamic Average.

MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color [v03] MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color [v03]

MACD Indikator mit Histogramm, kann auf beliebige Zeiteinheit (höher oder tiefer als die des aktuellen Charts) angewendet werden.

Stochastic multi-timeframe [v04] Stochastic multi-timeframe [v04]

Stochastic Indikator, kann auf beliebige Zeiteinheit (höher oder tiefer als die des aktuellen Charts) angewendet werden.