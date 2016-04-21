und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD Histogram, multi-color [v04] - Indikator für den MetaTrader 5
Ursprünglicher Autor:
traderak20, basierend auf MACD.mq5 von MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.
Ein MACD Indikator mit Histogramm um die Differenz zwischen MACD und Signallinien anzuzeigen.
Für die Berechnung der MACD Linie können Sie eine der üblichen Kurstypen wählen. Für die Berechnung der Signallinie können Sie den SMA oder den EMA wählen. Das Histogramm kann vom einfarbigen in den mehrfarbigen Modus umgeschaltet werden.
Erfordert: MovingAverages.mqh (Standard Include-Datei in terminal_data_folder\MQL5\Include)
Schauen Sie in den Quellcode um Fehlermeldungen ein/aus zu schalten:
bool ShowErrorMessages=false; // turn on/off error messages for debugging
Abbildung:
Update-Historie:
- Fehler mit den Farben des Histogramms behoben
2010 09 26: v03
- MODE_SMMA und MODE_LWMA als MA-Methoden für die Signallinie hinzugefügt
- ENUM_APPLIED_PRICE als letzten Eingabeparameter der Liste gesetzt
2010 08 24: v02B
- Indikator initial veröffentlicht
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/175
