실제 작성자:

traderak20, MetaQuotes의 MACD.mq5 기반, 저작권 2009, MetaQuotes Software Corp.



히스토그램이 있는 MACD 지표로 MACD와 신호선의 차이를 보여줍니다.

MACD 라인 계산을 위해 일반적인 가격 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 신호선 계산을 위해 SMA 또는 EMA 중에서 선택할 수 있습니다. 히스토그램은 단색과 다색으로 전환할 수 있습니다.

필요이동평균.mqh (기본 포함 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include에 있음)

오류 메시지를 켜고 끄려면 소스를 확인하세요:

bool ShowErrorMessages= false ;





업데이트 기록:

히스토그램 색상 관련 버그 수정;

2010 09 26: v03

신호 라인에 대한 MA 메서드로 MODE_SMMA 및 MODE_LWMA를 추가했습니다;

목록의 마지막 입력 파라미터로 ENUM_APPLIED_PRICE를 추가했습니다;



2010 08 24: v02B