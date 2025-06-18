당사 팬 페이지에 가입하십시오
MACD Histogram, multi-color [v04] - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
traderak20, MetaQuotes의 MACD.mq5 기반, 저작권 2009, MetaQuotes Software Corp.
히스토그램이 있는 MACD 지표로 MACD와 신호선의 차이를 보여줍니다.
MACD 라인 계산을 위해 일반적인 가격 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 신호선 계산을 위해 SMA 또는 EMA 중에서 선택할 수 있습니다. 히스토그램은 단색과 다색으로 전환할 수 있습니다.
필요이동평균.mqh (기본 포함 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include에 있음)
오류 메시지를 켜고 끄려면 소스를 확인하세요:
bool ShowErrorMessages=false; // 디버깅을 위한 오류 메시지 켜기/끄기
업데이트 기록:
- 히스토그램 색상 관련 버그 수정;
2010 09 26: v03
- 신호 라인에 대한 MA 메서드로 MODE_SMMA 및 MODE_LWMA를 추가했습니다;
- 목록의 마지막 입력 파라미터로 ENUM_APPLIED_PRICE를 추가했습니다;
2010 08 24: v02B
- 인디케이터 첫 공개;
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/175
