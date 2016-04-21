Diese Library erlaubt es Ihnen Echtzeitkurse aus MetaTrader 5 in externe Server-Applikationen zu transferieren.

Wir wollen lediglich über Algorithmen und Methoden diskutieren, nicht über Syntax, Werte und wie Order platziert werden. Hier werden einfache Funktionen zum Positionsmanagement in MQL5 präsentiert.

MACD Indikator mit MACD Linie, Signallinie und mehrfarbigem Histogramm.