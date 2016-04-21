Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AlfOs - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ist ein Oszillator ähnlich dem OsMA mit Variable Index Dynamic Average.
Eingabeparameter:
- MA1 - Schnelle MA Periode
- МА2 - Langsame MA Periode
- СМО1 - Schnelle MA СМО
- СМО2 - Langsame MA СМО
- Signal - Signal-MA Periode
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/171
