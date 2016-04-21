CodeBaseKategorien
AlfOs - Indikator für den MetaTrader 5

Ist ein Oszillator ähnlich dem OsMA mit Variable Index Dynamic Average.

Eingabeparameter:

  • MA1 - Schnelle MA Periode
  • МА2 - Langsame MA Periode
  • СМО1 - Schnelle MA СМО
  • СМО2 - Langsame MA СМО
  • Signal - Signal-MA Periode

Abbildung:

AlfOs

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/171

