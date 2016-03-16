コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AlfOs - MetaTrader 5のためのインディケータ

Grigoriy Chaunin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1102
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
alfos.mq5 (4.32 KB) ビュー
内容

これは可変インデックスダイナミック平均を持ったOsMA に似たオシレータです。

入力パラメータ:

  • MA1 - 高速 MA期間
  • МА2 - 低速MA期間
  • СМО1 - 高速 MA СМО
  • СМО2 - 低速 MA СМО
  • Signal - シグナル MA期間

AlfOs

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/171

