無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AlfOs - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1102
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
これは可変インデックスダイナミック平均を持ったOsMA に似たオシレータです。
入力パラメータ:
- MA1 - 高速 MA期間
- МА2 - 低速MA期間
- СМО1 - 高速 MA СМО
- СМО2 - 低速 MA СМО
- Signal - シグナル MA期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/171
ZeroLag MACD
ラグなしMACDオシレータMQL5でのソケット操作
このライブラリを使用すると、MetaTrader 5 から外部のサーバアプリケーションに リアルタイム相場を転送することができます。
注文作業を簡素化する関数
私たちが考えたいのはアルゴリズムおよび方法で、構文と値や注文の仕方ではありません。ここに、MQL5でポジションを管理するための簡単な関数があります。多色MACDヒストグラム (v04)
MACDラインを持つMACDインディケータ、シグナルラインと多色ヒストグラム。