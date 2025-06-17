MQL5 언어 키워드

캔들 카운터는 트레이더가 차트에서 막대 순서를 시각화하고 분석할 수 있도록 설계된 강력하고 다재다능한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 차트에서 각 캔들에 자동으로 번호를 매기므로 특정 캔들을 쉽게 추적하고 패턴을 식별하며 정확한 트레이딩 전략을 구현할 수 있습니다.