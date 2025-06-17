거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
가변 지수 동적 평균의 OsMA와 유사한 오실레이터입니다.
파라미터:
- MA1 - 빠른 MA의 주기;
- MA2 - 느린 MA의 주기;
- WSC1 - 빠른 MA의 WSC;
- WSC2 - 느린 MA의 WSC;
- 신호 - 신호 MA의 주기.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/171
