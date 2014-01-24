代码库部分
AlfOs - MetaTrader 5脚本

Grigoriy Chaunin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
这是一个振荡指标, 和含有变量索引的动态平均OsMA类似.

输入参数:

  • MA1 - 快速 MA 周期数;
  • МА2 - 慢速 MA 周期数;
  • СМО1 - 快速 MA СМО;
  • СМО2 - 慢速 MA СМО;
  • Signal - 信号 MA 周期数.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/171

