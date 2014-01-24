本函数库将使您在MetaTrader 5和外部服务器应用程序之间传输报价信息.

我们所希望的是思考算法和方法, 而不是如何下单的语法和数值. 这里给您提供使用MQL5管理仓位的函数.

带有 MACD 线, 信号线和多种颜色柱形图的 MACD 指标.