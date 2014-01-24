请观看如何免费下载自动交易
这是一个振荡指标, 和含有变量索引的动态平均OsMA类似.
输入参数:
- MA1 - 快速 MA 周期数;
- МА2 - 慢速 MA 周期数;
- СМО1 - 快速 MA СМО;
- СМО2 - 慢速 MA СМО;
- Signal - 信号 MA 周期数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/171
