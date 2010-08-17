CodeBaseРазделы
AlfOs - индикатор для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Опубликован:
Обновлен:
Осциллятор, аналогичный OsMA на Variable Index Dynamic Average.

Параметры:

  • MA1 - период быстрой МА;
  • МА2 - период медленной МА;
  • СМО1 - СМО быстрого МА;
  • СМО2 - СМО медленного МА;
  • Signal - период сигнального МА.

AlfOs

