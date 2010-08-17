Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AlfOs - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3088
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор, аналогичный OsMA на Variable Index Dynamic Average.
Параметры:
- MA1 - период быстрой МА;
- МА2 - период медленной МА;
- СМО1 - СМО быстрого МА;
- СМО2 - СМО медленного МА;
- Signal - период сигнального МА.
Работа с сокетами в MQL5
Библиотека для передачи котировок из MetaTrader5 в серверное приложение.i-ImpulseSystem
Индикатор по импульсной системе А.Элдера.
Keywords MQL5
Ключевые слова языка MQL5MACD с нулевым лагом
Осциллятор MACD с нулевым лагом.