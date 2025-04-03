Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Esta pequeña biblioteca multiplataforma le permite comparar valores dobles de "precios" de forma muy rápida y cómoda.
Por ejemplo, para establecer SellLimit, a veces es útil comprobar que el precio de apertura no es inferior al precio Bid actual.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // esta técnica es la más utilizada if (CP(OpenPrice) >= Bid) // ahora podemos hacerlo de otra manera OrderSend...;
No sólo es mucho más visual y conciso que la comprobación estándar. Sino que la velocidad de ejecución es muchas veces más rápida. Este uso racional de los recursos computacionales a veces proporciona un notable aumento de velocidad en el probador/optimizador.
También existe la posibilidad de ajustar la precisión al comparar valores dobles. Por ejemplo
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparación con el segundo decimal OrderSend...;
Todos los operadores de comparación (==, !=, >=, <=, >, <=, >, <) funcionan de la misma manera.
La biblioteca tiene una variante más rápida de la implementación de NormalizeDouble. Para acelerar la ejecución de la función estándar, basta con escribir al principio de la misma
// Casi cuatro veces más rápido que la función estándar correspondiente (build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Como ejemplo, se adjunta un script que muestra los resultados de las variantes de comparación y normalización para diferentes valores de precio
