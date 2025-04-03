und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Preis_Vergleichen - Bibliothek für den MetaTrader 4
Diese kleine plattformübergreifende Bibliothek ermöglicht es Ihnen, Doppelwerte von "Preisen" sehr schnell und bequem zu vergleichen.
Um zum Beispiel das SellLimit zu setzen, ist es manchmal nützlich zu prüfen, ob der Eröffnungskurs nicht niedriger ist als der aktuelle Bid-Preis.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Geldkurs, Ziffern())) // diese Technik wurde am häufigsten verwendet if (CP(OpenPrice) >= Bid) // jetzt können wir es anders machen OrderSend...;
Dies ist nicht nur viel anschaulicher und übersichtlicher als die Standardprüfung. Auch die Ausführungsgeschwindigkeit ist um ein Vielfaches höher! Eine solche rationelle Nutzung von Rechenressourcen führt manchmal zu einer spürbaren Beschleunigung des Testers/Optimierers.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Genauigkeit beim Vergleich von Doppelwerten einzustellen. Zum Beispiel
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // Vergleich bis zur zweiten Nachkommastelle OrderSend...;
Alle Vergleichsoperatoren (==, !=, >=, <=, >, <=, >, <) funktionieren auf dieselbe Weise.
Die Bibliothek verfügt über eine schnellere Variante der NormalizeDouble-Implementierung. Um die Ausführung der Standardfunktion zu beschleunigen, genügt es, am Anfang der Funktion zu schreiben
// Fast viermal schneller als die entsprechende Standardfunktion (Build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Als Beispiel ist ein Skript beigefügt, das die Ergebnisse des Vergleichs und der Normalisierungsvarianten für verschiedene Preiswerte zeigt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16177
