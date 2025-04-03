通过这个跨平台的小型库，您可以非常方便快捷地比较"价格 "的双值。

例如，在设置 SellLimit 时，有时需要检查开盘价是否低于当前买入价。

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

这不仅比标准检查更直观、更简洁。而且执行速度也快了许多倍！这种对计算资源的合理利用有时会明显加快测试器/优化器的运行速度。

在比较双数值时，还可以设置精度。例如

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

所有比较运算符（==, !=, >=, <=, >, <=, >, <）的工作方式相同。

函数库有一个更快的NormalizeDouble 变体。要加快标准函数的执行速度，只需在函数开头写上

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

下面是一个示例脚本，显示了不同价格值的比较结果和归一化变体