请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
通过这个跨平台的小型库，您可以非常方便快捷地比较"价格 "的双值。
例如，在设置 SellLimit 时，有时需要检查开盘价是否低于当前买入价。
// 如果 (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits())>= NormalizeDouble(出价, 位数()))// 这种方法最常用 if (CP(OpenPrice) >= Bid) // 现在我们可以采用不同的方法 OrderSend...;
这不仅比标准检查更直观、更简洁。而且执行速度也快了许多倍！这种对计算资源的合理利用有时会明显加快测试器/优化器的运行速度。
在比较双数值时，还可以设置精度。例如
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // 比较到小数点后第二位 OrderSend...;
所有比较运算符（==, !=, >=, <=, >, <=, >, <）的工作方式相同。
函数库有一个更快的NormalizeDouble 变体。要加快标准函数的执行速度，只需在函数开头写上
// 比相应的标准函数快近四倍（1395 版） #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
下面是一个示例脚本，显示了不同价格值的比较结果和归一化变体
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16177
EMA均线趋势系统-MT4版2025
这段代码是一个多周期 EMA 指标，同时带有均线汇聚信号提示。它计算了多个不同周期的 EMA，然后检查这些 EMA 是否汇聚，并根据汇聚情况生成交易信号。一个简单的交易面板
本实例在MT4上创建几个按钮。分别实现BUY开仓、SELL开仓，BUY平仓、SELL平仓、全部平仓等简易功能。
MetaCOT 2 CFTC 工具箱（一套指标） MT4
MetaCOT 2 CFTC ToolBox 指标是一套 MetaCOT 2 指标，可访问 CFTC 报告中的数据。MetaCOT 2 支持 COT、分类 COT、TFF 和 CIT 报告，允许您直接在 MetaTrader 中构建 COT 图表。所有指标都有源代码，可用于构建自己的交易系统。Adjustable Moving Average EA
该智能交易系统根据两条可调移动平均线的交叉情况开启交易。您可以完全自定义周期、类型（如 EMA、SMA）和方向（只做多、只做空或两者兼而有之）。它包括可选的止损、获利和跟踪止损设置。