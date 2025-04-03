이 작은 크로스 플랫폼 라이브러리를 사용하면 이중 값의 '가격'을 매우 빠르고 편리하게 비교할 수 있습니다.

예를 들어 매도호가를 설정할 때 개찰가가 현재 입찰가보다 낮지 않은지 확인하는 것이 유용할 때가 있습니다.

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

표준 확인보다 훨씬 더 시각적이고 간결할 뿐만 아니라 실행 속도도 빠릅니다. 하지만 실행 속도도 몇 배나 빠릅니다! 계산 리소스를 합리적으로 사용하면 테스터/옵티마이저의 속도가 눈에 띄게 빨라지는 경우도 있습니다.

이중 값을 비교할 때 정밀도를 설정할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

모든 비교 연산자(==, !=, >=, <=, >, <=, >, <)는 동일한 방식으로 작동합니다.

라이브러리에는 더 빠른 버전의 NormalizeDouble 구현이 있습니다. 표준 함수의 실행 속도를 높이려면 함수의 시작 부분에 다음과 같이 작성하면 충분합니다.

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

예를 들어, 서로 다른 가격 값에 대한 비교 및 정규화 변형의 결과를 보여주는 스크립트가 첨부되어 있습니다.