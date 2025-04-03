당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
가격 비교 - MetaTrader 4용 라이브러리
- 조회수:
- 147
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 작은 크로스 플랫폼 라이브러리를 사용하면 이중 값의 '가격'을 매우 빠르고 편리하게 비교할 수 있습니다.
예를 들어 매도호가를 설정할 때 개찰가가 현재 입찰가보다 낮지 않은지 확인하는 것이 유용할 때가 있습니다.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // 이 기법은 가장 자주 사용되었습니다. if (CP(OpenPrice) >= Bid) // 이제 다르게 할 수 있습니다. OrderSend...;
표준 확인보다 훨씬 더 시각적이고 간결할 뿐만 아니라 실행 속도도 빠릅니다. 하지만 실행 속도도 몇 배나 빠릅니다! 계산 리소스를 합리적으로 사용하면 테스터/옵티마이저의 속도가 눈에 띄게 빨라지는 경우도 있습니다.
이중 값을 비교할 때 정밀도를 설정할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // 소수점 둘째 자리와 비교 OrderSend...;
모든 비교 연산자(==, !=, >=, <=, >, <=, >, <)는 동일한 방식으로 작동합니다.
라이브러리에는 더 빠른 버전의 NormalizeDouble 구현이 있습니다. 표준 함수의 실행 속도를 높이려면 함수의 시작 부분에 다음과 같이 작성하면 충분합니다.
// 해당 표준 함수(빌드 1395)보다 거의 4배 빠릅니다. #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
예를 들어, 서로 다른 가격 값에 대한 비교 및 정규화 변형의 결과를 보여주는 스크립트가 첨부되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/16177
This Expert Advisor (EA) analyzes market movement by calculating the average pip movement per tick and the average spread over a user-defined number of ticks (MAX_TICKS). It also evaluates the average pip movement and spread over a specified time interval (CHECK_SECONDS). The EA dynamically tracks price changes and spread values, printing the results in the terminal and displaying them on the chart using the Comment() function. This helps traders gauge market volatility and spread fluctuations in real time.Withdrawal Tracking
This is a piece of code to add to an existing Expert advisor to track withdrawals from your account where the EA is running. It helps the user to monitor his or her withdrawals from a particular account.
MetaCOT 2 CFTC 도구 상자 지표는 CFTC 보고서의 데이터에 대한 액세스를 제공하는 MetaCOT 2 지표 세트입니다. MetaCOT 2는 COT, 디시그그레이티드 COT, TFF 및 CIT 보고서를 지원하며 MetaTrader에서 직접 COT 차트를 작성할 수 있습니다. 모든 지표는 소스 코드로 제공되며 자신만의 트레이딩 시스템을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.Fair Value Gaps
Fair Value Gaps indicator or 'imbalance areas' where markets often move back to.