Essa pequena biblioteca multiplataforma permite que você compare valores duplos de "preços" de forma muito rápida e conveniente.

Por exemplo, para definir o SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura não é menor que o preço atual do Bid.

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

Além de ser muito mais visual e conciso do que a verificação padrão. Mas a velocidade de execução também é muitas vezes mais rápida! Esse uso racional dos recursos computacionais às vezes proporciona um aumento de velocidade perceptível no testador/otimizador.

Há também a possibilidade de definir a precisão ao comparar valores duplos. Por exemplo

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

Todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <=, >, <=, >, <) funcionam da mesma forma.

A biblioteca tem uma variante mais rápida da implementação do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta escrever no início dela

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Como exemplo, anexamos um script que mostra os resultados das variantes de comparação e normalização para diferentes valores de preço