Preço_Comparar - biblioteca para MetaTrader 4
Essa pequena biblioteca multiplataforma permite que você compare valores duplos de "preços" de forma muito rápida e conveniente.
Por exemplo, para definir o SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura não é menor que o preço atual do Bid.
// se (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // essa técnica foi usada com mais frequência if (CP(OpenPrice) >= Bid) // agora podemos fazer isso de forma diferente OrderSend...;
Além de ser muito mais visual e conciso do que a verificação padrão. Mas a velocidade de execução também é muitas vezes mais rápida! Esse uso racional dos recursos computacionais às vezes proporciona um aumento de velocidade perceptível no testador/otimizador.
Há também a possibilidade de definir a precisão ao comparar valores duplos. Por exemplo
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparação com a segunda casa decimal OrderSend...;
Todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <=, >, <=, >, <) funcionam da mesma forma.
A biblioteca tem uma variante mais rápida da implementação do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta escrever no início dela
// Quase quatro vezes mais rápido do que a função padrão correspondente (compilação 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Como exemplo, anexamos um script que mostra os resultados das variantes de comparação e normalização para diferentes valores de preço
