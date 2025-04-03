CodeBaseSeções
Preço_Comparar - biblioteca para MetaTrader 4

\MQL4\Scripts\
ExampleCompare.mq4 (1.02 KB) visualização
\MQL4\Include\
Price_Compare.mqh (2.5 KB) visualização
Essa pequena biblioteca multiplataforma permite que você compare valores duplos de "preços" de forma muito rápida e conveniente.

Por exemplo, para definir o SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura não é menor que o preço atual do Bid.

// se (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // essa técnica foi usada com mais frequência
if (CP(OpenPrice) >= Bid) // agora podemos fazer isso de forma diferente
  OrderSend...;

Além de ser muito mais visual e conciso do que a verificação padrão. Mas a velocidade de execução também é muitas vezes mais rápida! Esse uso racional dos recursos computacionais às vezes proporciona um aumento de velocidade perceptível no testador/otimizador.

Há também a possibilidade de definir a precisão ao comparar valores duplos. Por exemplo

if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparação com a segunda casa decimal
  OrderSend...;

Todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <=, >, <=, >, <) funcionam da mesma forma.

A biblioteca tem uma variante mais rápida da implementação do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta escrever no início dela

// Quase quatro vezes mais rápido do que a função padrão correspondente (compilação 1395)
#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Como exemplo, anexamos um script que mostra os resultados das variantes de comparação e normalização para diferentes valores de preço

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16177

