변동성의 상대적 강도 지수

각 이전 파동에 대한 최소 되돌림 %에만 의존하는 지그재그 표시기이며, 선택적으로 atr 단위로 측정된 특정 크기보다 큰 지그재그 표시기입니다.

TradeReportExporter 스크립트는 거래(거래) 내역을 편리한 CSV 파일로 내보내도록 설계되었습니다. 스크립트가 설치된 상품의 지난 1년간 모든 거래에 대한 데이터를 자동으로 수집합니다. 파일에는 날짜 및 시간, 거래 유형(매수/매도), 가격, 거래량, 수수료, 수익/손실 등의 데이터가 포함됩니다. 결과는 Excel 또는 다른 스프레드시트 편집기에서 열 수 있는 파일로 저장됩니다.