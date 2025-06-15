거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
변동성의 상대적 강도 지수 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 101
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
변동성의 정량적 평가를 위한 간단한 지표입니다.
볼린저 밴드 인디케이터 밴드의 수축, 확장 정도를 결정하여 평평한 영역을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/161
Fibonacci ZigZag
각 이전 파동에 대한 최소 되돌림 %에만 의존하는 지그재그 표시기이며, 선택적으로 atr 단위로 측정된 특정 크기보다 큰 지그재그 표시기입니다.무역 보고서 내보내기
TradeReportExporter 스크립트는 거래(거래) 내역을 편리한 CSV 파일로 내보내도록 설계되었습니다. 스크립트가 설치된 상품의 지난 1년간 모든 거래에 대한 데이터를 자동으로 수집합니다. 파일에는 날짜 및 시간, 거래 유형(매수/매도), 가격, 거래량, 수수료, 수익/손실 등의 데이터가 포함됩니다. 결과는 Excel 또는 다른 스프레드시트 편집기에서 열 수 있는 파일로 저장됩니다.