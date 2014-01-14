CodeBaseSeções
Índice de Força Relativa da Volatilidade - indicador para MetaTrader 5

Índice de Força Relativa aplicada ao desvio padrão do preço.

Este simples indicador permite medir a volatilidade. Ele pode ser aplicado para determinar as zonas de lateralização através da análise das Bandas de Bollinger se estreitando ou expandindo.

Índice de Força Relativa da Volatilidade

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/161

