und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Relative Strength Index of Volatility - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1201
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Relative Strength Index, angewendet auf die Standardabweichung des Kurses.
Ein einfacher Indikator der es erlaubt die Volatilität zu messen. Er kann angewendet werden um Seitwärtszonen zu bestimmen bei der Analyse der Bollinger Bands Kontraktion und Expansion.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/161
Dieser Roboter verwendet einen Zufallszahlengenerator um zur Bestimmung der Richtung des Trades einfach das Werfen einer Münze zu simulieren. Er stellt ein Beispiel für einen minimalen Expert Advisor dar, der nach objektorientiertem Paradigma programmiert ist. Er bietet zudem eine Grundlage zur Quantifizierung des Nutzens von alternativen Einstiegsmethoden.Multik
Der Multicurrency Expert Advisor.