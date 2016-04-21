CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Relative Strength Index of Volatility - Indikator für den MetaTrader 5

Ruslan Khasanov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1201
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
sdrsi.mq5 (3.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Relative Strength Index, angewendet auf die Standardabweichung des Kurses.

Ein einfacher Indikator der es erlaubt die Volatilität zu messen. Er kann angewendet werden um Seitwärtszonen zu bestimmen bei der Analyse der Bollinger Bands Kontraktion und Expansion.

Abbildung:

Relative Strength Index of Volatility

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/161

A Really Random Robot A Really Random Robot

Dieser Roboter verwendet einen Zufallszahlengenerator um zur Bestimmung der Richtung des Trades einfach das Werfen einer Münze zu simulieren. Er stellt ein Beispiel für einen minimalen Expert Advisor dar, der nach objektorientiertem Paradigma programmiert ist. Er bietet zudem eine Grundlage zur Quantifizierung des Nutzens von alternativen Einstiegsmethoden.

Multik Multik

Der Multicurrency Expert Advisor.

Pipser Pipser

Ein-Klick-Handel.

TicksFile TicksFile

Dieser Expert Advisor ermöglicht es Ihnen Informationen über die Ticks zu speichern, real oder mit dem Strategietester simuliert.