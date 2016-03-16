コードベースセクション
ポケットに対して
ボラティリティの相対力指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

価格の標準偏差に適応された相対力指数

ボラティリティを測定する単純なインディケータです。ボリンジャーバンドの伸び縮みの分析によるフラットゾーンの決定に適応できます。

ボラティリティの相対力指数

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/161

