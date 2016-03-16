内容



このエキスパートアドバイザーはワンクリック取引を可能にします。



注文を出すには、対応するボタンを押すだけです。ポジションの決済には、反対のボタンを押します。つまり、買注文が出されたら「売」を押して決済します。



入力パラメータ：

Lot - ロットサイズ

SL - ポイントでのストップロス（0の場合ストップロスは存在しません）

Slipage - ポイントでのスリッページ



