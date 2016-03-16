コードベースセクション
Pipser - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

このエキスパートアドバイザーはワンクリック取引を可能にします。

注文を出すには、対応するボタンを押すだけです。ポジションの決済には、反対のボタンを押します。つまり、買注文が出されたら「売」を押して決済します。

入力パラメータ：

  • Lot - ロットサイズ
  • SL - ポイントでのストップロス（0の場合ストップロスは存在しません）
  • Slipage - ポイントでのスリッページ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/160

