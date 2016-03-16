無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Pipser - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
このエキスパートアドバイザーはワンクリック取引を可能にします。
注文を出すには、対応するボタンを押すだけです。ポジションの決済には、反対のボタンを押します。つまり、買注文が出されたら「売」を押して決済します。
入力パラメータ：
- Lot - ロットサイズ
- SL - ポイントでのストップロス（0の場合ストップロスは存在しません）
- Slipage - ポイントでのスリッページ
