Pipser - Experte für den MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Dieser Expert Advisor ermöglicht die Ausführung von Ein-Klick-Handel.

Drücken Sie einfach den entsprechenden Knopf um eine Position zu eröffnen. Um eine Position zu schließen drücken Sie den entgegengesetzten Knopf. Wenn sie also eine Buy-Position eröffnet haben drücken sie "Sell" um sie zu schließen.

Eingabeparameter:

  • Lot - Stückzahl.
  • SL - Stop Loss in Punkten, wenn 0 dann kein SL.
  • Slipage - Slippage in Punkten.

Abbildung:

Pipser


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/160

Der Relative Strength Index, angewendet auf die Standardabweichung des Kurses.

Dieser Roboter verwendet einen Zufallszahlengenerator um zur Bestimmung der Richtung des Trades einfach das Werfen einer Münze zu simulieren. Er stellt ein Beispiel für einen minimalen Expert Advisor dar, der nach objektorientiertem Paradigma programmiert ist. Er bietet zudem eine Grundlage zur Quantifizierung des Nutzens von alternativen Einstiegsmethoden.

Dieser Expert Advisor ermöglicht es Ihnen Informationen über die Ticks zu speichern, real oder mit dem Strategietester simuliert.

Stochastic RSI ist ein Standard-Stochastik-Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom technische Indikator RSI.