Pipser - MetaTrader 5용 expert
전문가 어드바이저를 사용하면 클릭 한 번으로 거래할 수 있습니다.
포지션을 개시하려면 해당 버튼을 클릭합니다. 포지션을 청산하려면 반대쪽 버튼을 클릭합니다. 즉, 매수 포지션이 열려 있으면 매도 버튼을 클릭합니다.
어드바이저 매개변수:
- 랏 - 랏;
- SL - 스톱로스(핍 단위), 0이면 스톱로스가 없습니다;
- 슬리피지 - 핍 단위의 슬리피지.
코드의 링크에 대한 질문 및 제안.
