日々、トレードは価格を上げようとする買い手（ブル）と価格を下げようとする売り手（ベア）のぶつかり合いを表しています。誰かがトレードをすれば、その日の終値は前日の終値よりも高くなるか、安くなります。その日の中間結果である高値と安値によって、日中にどのようなぶつかり合いがあったのかを判断することができます。

ブルパワーバランスの変化でトレンドの初期変化を見ることが可能なので、このバランスを判断できるようにしておくことは非常に重要です。これは、Alexander Elder著書"Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management"に記述されおり、同氏によって開発されたベアパワーオシレーターを使うことによって解決できます。. このオシレーターをたどるとき、エルダーは次の前提に基づいています。:



移動平均線は、特定の期間における売り手と買い手の同意による価格です。

高値は、その日のうちの最も強い買い手の力を表しています。



これらの前提に基づき、エルダーは、高値と１３指数移動平均線の差として <a0>Bulls Power</a0> を開発しました。(HIGH - EMA).



Application



このインジケーターは、トレンド系のインジケーターと一緒に利用することが望ましいです。（一般的には移動平均線）:



トレンド系インジケーターが下降トレンドを指し示していて、ブルパワーが０よりも下で大きくなっているときは、売りのサインです。;

この場合、インジケーターチャートの上部にダイバージェンスが形成されることが望ましいです。







計算:



このインジケーターの計算の第一ステップは、 <a0>指数移動平均線</a0> の計算です。(一般的に、13EMAが推奨されます。)

BULLS = HIGH - EMA



ただし:



BULLS - Bulls' Power;

HIGH - 現在のロウソク足の高値;

EMA - 指数移動平均線.



上昇トレンドでは、HIGH はEMAよりも高くなります。そのため、ブルパワーは０よりも上になり、ヒストグラムも０ラインよりも上になります。価格が下降しているときにHIGHがEMAよりも下がったら、ブルパワーは０よりも下になり、ヒストグラムも０ラインよりも下になります。