매일 같이 트레이딩은 가격을 인상하는 매수자("황소")와 가격을 낮추는 매도자("곰")의 전투와 같습니다. 어느 쪽이 더 센 쪽인가에 따라 하루는 전날보다 높거나 낮은 가격으로 마감됩니다. 우선은 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 통해 하루 동안 전투가 어떻게 전개되는지 판단할 수 있습니다.

불스 파워의 균형의 변화는 추세의 반전이 가능하다는 신호를 보내는 것이기 때문에 불스 파워의 균형을 예측 하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 작업은 알렉산더 엘더가 개발하고 그의 책 "Trading for Living: 심리, 거래 전술, 자금 관리"에서 설명된 불스 파워 오실레이터를 사용하여 해결할 수 있습니다. 엘더는 오실레이터를 개발하며 다음을 전제로 하였습니다:



이동 평균은 일정 기간 동안 매수자와 매도자 간의 가격 계약이며,

최고가는 당일 매수자의 최대의 파워를 표시합니다.



이러한 전제에서 엘더는 불스 파워를 개발하였고 이는 최고 가격과 13기간의 지수 이동 평균(LOW - EMA)의 차이입니다.



적용



이 지표는 보통 추세 지표(보통 이동 평균)와 함께 사용하는 것이 좋습니다.<br3/>



추세 지표가 하향이고 불스 파워 지수가 0 이상이지만 내려가고 있다면 매도 신호입니다.

이 경우 지표 차트에서 가격의 피크에서 하방으로의 다이버전스가 예상된다고 볼 수 있습니다.







계산:



이 지표를 계산 할때 첫 번째 단계는 <a0>지수 이동 평균</a0>의 계산입니다. (원칙적으로 13기간 EMA를 사용하는 것이 좋습니다).

불스 = 고가 - EMA



설명:



불스 - 불스 파워;

고가 - 현재 바의 최고가;

EMA - 지수 이동 평균.



상승 추세에서 고가는 EMA보다 높으므로 불스 파워는 0 이상이고 히스토그램은 0 선 위에 있게 됩니다. 가격이 하락할 때 고가가 EMA 아래로 내려가면 불스 파워는 0 아래로 되고 히스토그램은 0 선 아래로 하락합니다.