당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
매일 같이 트레이딩은 가격을 인상하는 매수자("황소")와 가격을 낮추는 매도자("곰")의 전투와 같습니다. 어느 쪽이 더 센 쪽인가에 따라 하루는 전날보다 높거나 낮은 가격으로 마감됩니다. 우선은 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 통해 하루 동안 전투가 어떻게 전개되는지 판단할 수 있습니다.
불스 파워의 균형의 변화는 추세의 반전이 가능하다는 신호를 보내는 것이기 때문에 불스 파워의 균형을 예측 하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 작업은 알렉산더 엘더가 개발하고 그의 책 "Trading for Living: 심리, 거래 전술, 자금 관리"에서 설명된 불스 파워 오실레이터를 사용하여 해결할 수 있습니다. 엘더는 오실레이터를 개발하며 다음을 전제로 하였습니다:
- 이동 평균은 일정 기간 동안 매수자와 매도자 간의 가격 계약이며,
- 최고가는 당일 매수자의 최대의 파워를 표시합니다.
이러한 전제에서 엘더는 불스 파워를 개발하였고 이는 최고 가격과 13기간의 지수 이동 평균(LOW - EMA)의 차이입니다.
적용
이 지표는 보통 추세 지표(보통 이동 평균)와 함께 사용하는 것이 좋습니다.<br3/>
- 추세 지표가 하향이고 불스 파워 지수가 0 이상이지만 내려가고 있다면 매도 신호입니다.
- 이 경우 지표 차트에서 가격의 피크에서 하방으로의 다이버전스가 예상된다고 볼 수 있습니다.
계산:
이 지표를 계산 할때 첫 번째 단계는 <a0>지수 이동 평균</a0>의 계산입니다. (원칙적으로 13기간 EMA를 사용하는 것이 좋습니다).
설명:
- 불스 - 불스 파워;
- 고가 - 현재 바의 최고가;
- EMA - 지수 이동 평균.
상승 추세에서 고가는 EMA보다 높으므로 불스 파워는 0 이상이고 히스토그램은 0 선 위에 있게 됩니다. 가격이 하락할 때 고가가 EMA 아래로 내려가면 불스 파워는 0 아래로 되고 히스토그램은 0 선 아래로 하락합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/16
베어 파워 지표는 하락세의 균형을 측정합니다.볼린저 밴드 ®
볼린저 밴드 ® 지표(BB)는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다.
지표는 Bill Williams가 제안한 대로 대에 따라 트레이드 존에 따라 바를 그립니다.상품 채널 지수(CCI)
상품 채널 지수(CCI)는 평균 통계 가격에서 상품 가격의 편차를 측정합니다.