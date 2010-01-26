Ставь лайки и следи за новостями
Bulls Power - индикатор для MetaTrader 5
5281
Каждый день торгов представляет собой борьбу покупателей ("быков"), стремящимся поднять цену вверх, и продавцов ("медведей"), толкающих цену вниз.
В зависимости от того, какая из сторон одерживает верх, день завершается более высокой или более низкой ценой по сравнению с днем предыдущим, а промежуточные результаты, и в первую очередь максимальная и минимальная цены, позволяют судить о том, как разворачивалась борьба
на протяжении дня.
Задача оценки баланса сил "быков" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осциллятором Bulls Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже".
При его выводе Элдер использовал следующие посылки:
- Скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,
- Максимальная цена отражает максимальную силу покупателей в течение дня.
Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bulls Power как разницу между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (HIGH - ЕМА).
Применение
Данный индикатор лучше всего использовать в совокупности с одним из трендовых индикаторов (чаще всего это скользящая средняя):
- Если трендовый индикатор направлен вниз, а индекс силы быков выше нуля, но убывает, это сигнал для продажи;
- Желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение вершин.
Расчет:
- BULLS — сила быков;
- HIGH — максимальная цена текущего бара;
- EMA — экспоненциальное скользящее среднее.
При возрастающем тренде HIGH выше EMA, поэтому сила быков больше нуля, а гистограмма располагается выше нулевой линии. Если при снижении цен HIGH опускается под EMA, сила быков становится меньше нуля, а ее гистограмма опускается.
